Igor Lichnovsky aseguró que Tigres buscó evitar que él jugara en la Jornada 3

Las críticas contra Tigres siguen llegando, y el mismo día que Dante Siboldi habló sobre su salida del equipo acusando a la directiva de calumnia, Igor Lichnovsky también acusó al equipo, él de complicar su renovación con América.

A través de sus redes sociales, Lichnovsky acusó a la directiva de Tigres de intentar impedir que jugara las Águilas en el partido correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2024 de la Liga MX, que se disputó el miércoles 17 de julio.

Lichnovsky afirmó que Tigres no quiso liberar su pase antes del encuentro, lo que le impidió alinear con las Águilas en el Estadio Universitario, donde Tigres ganó 1-0. El jugador expresó su frustración señalando que, aunque no se considera una estrella del fútbol como Lionel Messi, su presencia podría haber influido en el resultado del partido. "Después de jugar contra ellos libérame, la verdad yo no soy Messi, no soy nadie, pero fue por eso al final, y el jueves tempranito ya quedó. No creo ser Messi, pero a lo mejor si yo jugaba quedaban 4-0 o algo así", comentó.

Al día siguiente del partido, Tigres finalmente liberó el pase de Lichnovsky, permitiéndole firmar oficialmente con el Club América. El jugador comparó su situación con la película "Liberen a Willy" en una publicación en redes sociales, comentando con ironía: "Hasta que terminé la película. Al final sí liberaron a Willy. Y todos felices, no era necesario tanto drama".

Poco después de sus declaraciones y mensajes en redes sociales, el América oficializó el fichaje de Igor Lichnovsky, cerrando así un capítulo controversial de su transición entre ambos clubes.

Igor Lichnovsky dice que los Tigres no quisieron liberar su carta antes para que no pudiera jugar en el Tigres vs América. Todos pensamos igual que Igor. Los Tigres tenían miedo. pic.twitter.com/S9LXJOCx4X — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) July 29, 2024

