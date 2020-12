América: Xolos ofrece a las Águilas un intercambio de Fabián Castillo por Roger Martínez

El mercado de jugadores comienza a moverse especialmente con los equipos que ya fueron eliminados del vigente Guardianes 2020, y en América no es la excepción. A las oficinas de Coapa llegó el ofrecimiento del colombiano Fabián Castillo, futbolista de Tijuana, sin embargo, a pesar de ser un jugador que le gusta al cuerpo técnico no están del todo convencidos por su intermitencia, ya que después de tantas situaciones negativas con sus refuerzos, la directiva tiene como objetivo armar un equipo que tenga mayor regularidad.

No es mentira que el nombre del atacante de Xolos hace eco en los pasillos del Nido, y Roger Martínez es su principal moneda de cambio, elemento que no ven con malos ojos en el conjunto fronterizo, no obstante, la última palabra la tendrá el propio jugador de las Águilas, quien al tener contrato todavía con el club, tiene la facultad de decidir su destino.

Por ello resulta dificil pensar que Fabián se unirá a las filas del América para la siguiente temporada, considerando que es la directiva de Tijuana la que principalmente busca acomodar a su jugador, una práctica que acostumbran hacer cada semestre con decenas de cambios en su plantilla.

Lo cierto es que para esta temporada de fichajes, pocos son los equipos que desembolsarán dinero, ya que la mayoría buscará préstamos o interacambio de jugadores debido a la crisis económica que dejó la incatividad por la pandemia ocasionado por el Covid-19. Por lo tanto, los movimientos no serán los que se acostumbran en este mercado invernal.

