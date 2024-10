Alan Cervantes confía en que América llegue directo a Liguilla y pelee por tricampeonato

América está de regreso en la pelea a pesar de lo golpeado que estuvo el torneo por tantas lesiones y Alan Cervantes, refuerzo azulcrema para este Apertura 2024, aseguró que las Águilas no solamente tienen plantilla para ir por el boleto directo a Liguilla, también tiene todo para ser tricampeones.

“A final de cuentas es una sana competencia que provoca elevar el nivel, la concentración del equipo. En medio campo todos tenemos cualidades diferentes y aportamos al equipo. No solamente en el medio campo, en otros sectores de la cancha tenemos bastantes jugadores y eso provoca que este equipo cada vez sea mejor y esté comprometido con el equipo. Si uno baja, hay otro que levanta la mano para hacer las cosas bien. Este equipo no solamente está para la clasificación directa, está para el tricampeonato”, comentó el mediocampista.

“El equipo es muy basto. No depende totalmente de nosotros la clasificación directa, pero tenemos que pensar positivo, trabajamos para ello. En el cierre de torneo la fortuna estará de nuestro lado. Confiamos en la recuperación y el trabajo moderado que llevará el cuerpo técnico para que no sea un golpe que afecte mañana un posible Play In. Confiamos en la recuperación y trabajo moderado para llegar de la mejor forma. Este equipo debe pelear sí o sí por la clasificación directa y luego por el tricampeonato”, añadió.

Respecto a la ola de violencia que se vive desde hace unas semanas en Sinaloa, el futbolista no negó que existe incertidumbre al interior, pero confían en los compromisos que hizo la Liga MX respecto a su integridad.

“Siempre está la incertidumbre de la seguridad e integridad de jugadores y personas que asisten a un partido. Ha existido la duda de como estará el asunto, pero confiamos en protocolos del club y la liga para que se lleve con toda la seguridad para evitar problemas que dañen nuestra integridad como personas”, declaró Alan Cervantes.

