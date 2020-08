América: Nicolás Castillo reveló qué jugadores lo 'convencieron' para llegar al equipo

Nicolás Castillo reveló que cuando recibió la oferta por parte del América, no dudó en aceptarla, pese a su pasado Puma, pues conocía perfectamente al conjunto de Coapa y el estilo de juego de Miguel Herrera, además contaba con un gran plantel, factor que lo motivó más para vestir la camiseta azulcrema, ya que estaba convencido que con él al ataque, el equipo lograría ser Campeón.

“Cuando recibo la oferta de Miguel (Herrera) y Santiago (Baños), si se pensó el tema de Pumas, pero yo conocía tanto al América, conocía cómo jugaba el equipo de Miguel que yo decía “Yo me voy a ir al América porque yo sé que vamos a hacer cosas grandes, que el equipo va ser Campeón, yo sé que abarcaría un plantel increíble, antes de que se fuera Marche, Matheus, Guido, Edson, teníamos un equipo increíble, yo decía yo me voy a ir ahí, yo me quiero ir ahí porque yo sé que vamos a hacer cosas importantes”, declaró en entrevista para Jessica Coch.

El delantero mostró su compromiso con las Águilas, asegurando que hoy en día es el equipo al que pertenece y al que defiende a muerte, ya que esto es parte de su trabajo como profesional.

“Hoy en día estoy en América, hoy en día defiendo a muerte al América, porque es quien me paga, es por quién defiendo a mis compañeros y mis compañeros me defienden a mí, entonces es mi trabajo y la gente muchas veces no lo entiende”, agregó.

El chileno llegó al América para el Clausura 2019 como fichaje bomba, pues el equipo que recién había sido Campeón de Liga, buscaba redondear su plantel con un atacante de gran calidad; sin embargo, no ha podido explotar como se esperaba, debido a que las lesiones y la trombosis que padeció hace unos meses, no se lo han permitido, pese a esto ya ganó dos títulos con los azulcremas, la Copa MX y el Campeón de Campeones.

