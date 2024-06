América sorprende en amistoso ante Juárez con un once titular repleto de canteranos

Un once no habitual. Para el duelo amistoso ante Juárez en Estados Unidos, América utilizó a un equipo titular que no se acerca a lo visto en el Clausura 2024. Y es que André Jardine decidió darle oportunidad a los jovenes canteranos del equipo y utilizó a seis jugadores que no han debutado en Primera División, sumado a otros cinco que cuentas con escasos minutos.

De los once futbolistas que iniciaron el partido, solo cinco ya hicieron su debut con las Águilas en Primera División. Dagoberto Espinoza, Emilio Lara, Karel Campos, Santiago Naveda y Patricio Salas son los jugadores que cuentas con experiencia en el primer equipo.

De este listado, Emilio Lara y Santiago Naveda son los jugadores con más experiencia en el primer equipo de América. Los otros seis aún no suman minutos con el cuadro de Coapa.

Jonathan Estrada, Franco Rossano, Miguel Vázquez, Aarón Arredondo, Antonio Álvarez y Miguel Ramírez son los que buscan ganarse una oportunidad en el Apertura 2024 con una buena actuación en el partido ante Juárez.

Alineación de América ante Juárez en partido amistoso

Portero: Jonathan Estrada

Defensas: Franco Rossano, Miguel Vázquez, Emilio Lara, Dagoberto Espinoza

Mediocampistas: Karel Campos, Aarón Arredondo, Santiago Naveda, Antonio Álvarez

Delanteros: Miguel Ramírez, Patricio Salas

