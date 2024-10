André Jardine aún sueña con entre a Liguilla de forma directa gracias a la jornada doble

América terminó con 7 de 9 puntos disputados en la jornada doble lo que le permite seguir soñando con Liguilla directa: “Claro que sí, en cuanto a la matemática te permita”, aseguró Jardine.

El propio entrenador aclaró que esta semana su equipo mereció terminar con los 9 puntos en la bolsa ya que consideró que el empate en Tijuana fue un premio para el rival

“Sí, sensaciones buenas, son siete ‘untos con un sabor de que podrían ser nueve, se habla de merecimiento, pero es circunstancial, a veces las cosas te salen como planeas, las circunstancias te favorecen, puedes cometer un error como hoy, son cosas de futbol, cosas que te permite, lo que tú buscas es hacer y merecer, una actuación en la que quede claro que lo merecías ganar, en los tres partidos merecíamos, estando esto, estaremos cerca de sumar lo que queremos y llegar a la Liguilla”

Sobre el enojo de Diego Valdés por salir de cambio el brasileño aclaró que ya habló con él y recordó que al final es él quien toma las decisiones técnicas en el equipo.

“Ya platiqué del tema, no le gusta ser sustituido, es normal, está comprometido con este momento, de darle la vuelta, no quiere salir, las decisiones son mías, me imagino que va a estar molesto, pero cuando tiene que salir, tiene que salir, el capitán del barco soy yo, Diego, mañana ya estará frío, los cambios son para cuando el equipo lo necesita”, sentenció André Jardine.

