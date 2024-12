André Jardine confiesa tener preocupación por el abitraje en la Final América vs Rayados

André Jardine está en la víspera de entrar a una vitrina histórica como el técnico más ganador de todos los tiempos en América, sin embargo, en palabras del propio entrenador, ese nunca fue su objetivo, pero hoy disfruta estar viviendo todo lo que ha conseguido.

“Mi objetivo personal nunca fue querer ser el mejor de nada, sí de ser un entrenador importante en la historia de América, siempre pensé en pelear por el título, en dirigir un gran club como América, me tocó el club con la mayor afición, con una historia como América, pero no basta en estar en América, se lo digo siempre a los jugadores, las palabras que les dije desde el primer día, es temporal, todos vamos a pasar, ojalá podamos pasar más tiempo, el tiempo es contado para todos, hay que aprovechar el momento estando en este club, entrar en la historia de club, es un objetivo personal, algún día que me vaya y regrese a México sentirme querido, y saber que marqué o conseguí algunas conquistas, a partir de ese momento, tratamos de no cambiar el hambre, la visión que tenemos, nunca estar satisfechos”,

“Sabemos que el tiempo es limitado, no sabemos cuánto tiempo estamos, debemos de disfrutar al máximo, vivir como si fuera el último, es el trabajo de todos, es la forma que vivo, que transmito este sentimiento, siento que los jugadores ya entendieron bien, el club también, de alguna forma va saliendo bien, sin querer mirar el final de esta historia, vemos cada torneo, cuando me preguntan es saber cuál es torneo más importante, siempre digo que el próximo, pasando el domingo, vamos a pensar en lo que está por venir, otras conquistas importantes, tener esto como filosofía para no acomodarnos con una conquista, pero que la valoremos, no es nada fácil, había otros clubes muy calificados que la querían, hay que valorar, pero no perder ni un centímetro para entra en la historia del club”, añadió

No negó que el arbitraje para la Final es una preocupación, ya que consideró que a las Águilas siempre les ponen lupa en todas las acciones dudosas.

“Siendo sincero, lo que me preocupa es la forma en la que se aborda el tema arbitral, siempre hay un peso mayor, muy grande, con una decisión que sea dudosa a favor de América, pero cuando va en contra, nunca se habla. Rotondi hace un penalti muy claro, por un error arbitral, juega el segundo partido y así, se habla de la final de Tigres, de la segunda final, para no entrar en detalles, siempre el conjunto de finales, vas a encontrar momentos dudosos donde no se pitó a favor del América, se quedan discutiendo cosas del árbitro que pita a favor de América”, apuntó.

“Todos somos seres humanos, mi preocupación es que los árbitro se influencié por estos temas, algunos periodistas hacen de dar a entender como si fuéramos beneficiado, yo miro todos los partidos, reviso más que una vez, y no me veo favorecido, en cada partido, siempre hay dos en contra que no se discuten, esto me preocupa, pero el trabajo que hacemos es lo que no me preocupa. Los errores son pertinentes, los entrenadores erran, los jugadores erran y los árbitros también, tenemos que colaborar todos para que hagan sui trabajo, la forma de condicionar el arbitraje es cambiar un juego, espero que no sea así”, finalizó André Jardine.

