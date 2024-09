Carlos Santos sobre Henry Martín: 'No es un líder en la cancha'

Henry Martín ha sido un jugador clave para el Club América durante los últimos seis años, tiempo en el que ha logrado tres títulos de liga y un campeonato de goleo.

Sin embargo, Antonio Carlos Santos, una de las leyendas de las Águilas, aseguró en una entrevista con ESPN que el delantero yucateco no es el líder que el equipo necesita dentro de la cancha y que actualmente no hay nadie en la plantilla que cumpla ese rol.

“Yo no siento que Henry (Martín) sea un gran líder dentro de la cancha y tampoco veo que sea la gran figura como todo mundo lo quiere ver. Es un jugador que ha aportado cosas importantes para el equipo, pero de ahí en fuera yo no lo veo con ese liderazgo que debería manejar el capitán del América. Me parece que no tiene ningún liderazgo, yo creo que el equipo América no tiene ningún líder”, comentó Santos.

El brasileño explicó que los liderazgos se ganan con el futbol y que esto es algo que no se ve en Martín.

“Los liderazgos generalmente se ganan jugando al futbol, cuando tú eres un gran jugador de futbol, te ganas el respeto de todos dentro de la cancha, el aficionado y la prensa te respetan y es así como se gana el liderazgo. El liderazgo no se demuestra hablando de más”, agregó el exjugador, quien también cuestionó quién podría ser el ídolo actual del América: “Si hablamos del América, yo me pregunto ¿quién es el líder y quién es el ídolo de la afición? Yo no veo que haya un ídolo ahí”.

Santos también destacó la baja producción ofensiva del equipo en este torneo y señaló que, aunque Henry Martín no marca la diferencia en el ataque, el problema va más allá de él.

“Es cierto que el América está pasando por un mal momento y Henry no es ese goleador que todos pensamos. Creo que apenas cubre la necesidad del América. Para mí, el América como conjunto es lo mejor que hay, sin embargo, individualmente a veces le cuesta a pesar de que tiene buenos futbolistas”, concluyó.

