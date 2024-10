Diego Valdés responde a las críticas en América: “Me las merecía, físicamente no estaba bien”

El ‘10’ da la cara. La victoria sobre Santos era crucial para las aspiraciones del Club América de seguir soñando en el tricampeonato y luego de conseguir los tres puntos que mantienen a las Águilas en zona de Play In, un referente como lo es Diego Valdés dio la cara por los malos resultados del torneo y aceptó todas las críticas recibidas a lo largo del semestre.

En entrevista para TUDN, Diego Valdés mencionó que las criticas en su contra siempre fueron merecidas, pues además de no aportar ningún gol o asistencias hasta antes de este juego, su estado físico a lo largo del semestre no ha sido el óptimo, pero trabaja para cerrar de la mejor manera el torneo.

“Las críticas me las merecía, físicamente me tocó estar lesionado no podía estar al cien por ciento. Vengo trabajando tres semanas para estar en un mejor momento y me estoy preparando día a día para un partido y al equipo lo que merecemos. En el primer tiempo le pedí a Jardine que no me sacara”

Valdés también mencionó que todos en el Club América sabían la importancia de llevarse los tres puntos de este juego, resaltando que la afición se merecía un triunfo como este en una temporada que ha sido tan complicada.

“Lo conversamos en el vestidor, era una semana muy importante para sumar y entregarle a esta gente que nos vino a apoyar hoy día un triunfo que todos los que estamos en el club nos merecíamos”, declaró.}

