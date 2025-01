Directiva de América ya está 'resignada' tras la posible salida de André Jardine a Botafogo

Resignación al interior. En los últimos días, se ha reportado que el equipo brasileño, Botafogo, quiere hacerse de los servicios de André Jardine, actual estratega del América, incluso, señalan que la oferta que ha puesto el equipo sudamericano es irresistible.

Tras esto, en la directiva del equipo de Coapa ya están 'resignados' sobre una probable salida del entrenador brasileño al futbol de su país.

En el programa del Buen Morning de RÉCORD+, Alejandro Gómez reveló que Santiago Baños ya se escucha resignado con el tema de posible salida de André.

"De los dos lados me platican que ya Santiago Baños se oye resignado, ese es el término que utilizan algunos de los cercanos al directivo americanista, y eso sí que preocupa, ya se oye resignado, no hablan de viene una opción b, no se pueden estar así, porque el torneo arranca en nada", explicó Alejandro.

A falta de escasos días para que comience el Clausura 2025, André Jardine puede abandonar el Nido y llegar a tierras brasileñas, sin embargo, hasta el momento, no hay nada oficial.

