Director deportivo del Sevilla, Víctor Orta, da su postura sobre Sebastián Cáceres

Este lunes se dio a conocer a información de que Sebastián Cáceres, defensa central uruguayo de las Águilas del América, tiene la oportunidad de salir del futbol mexicano para jugar con el Sevilla de la Liga Española, fichaje que podría arreglarse el próximo jueves, día en donde el Charrúa regresará a México para reportar con el club bicampeón de la Liga MX.

A pesar de los diversos reportes sobre este posible fichaje, RÉCORD pudo saber que el cuadro español no tiene interés en el defensor del equipo de la capital mexicana, esto de acuerdo a información de Víctor Orta, Director Deportivo del Sevilla, quien aseguró: "Confirmarte que todas las informaciones no son veraces y no sé de donde salen, paren ya el rumor falso".

Uno de los grandes motivos por los cuales la opción del Sevilla es lejana, se debe al precio en el que el central está tasado (ocho millones de dólares) algo que representa un problema debido a la situación económica en la que se encuentra el equipo andaluz.

Problemas económicos en Sevilla

De acuerdo a información obtenida del periodista andaluz Manolo Martín, el equipo de Sevilla está atravesando una crisis económica, por lo que no se pueden permitir pagar el traspaso de Cáceres,

"Se quede hace tres o cuatro días que el Sevilla estaba atento, pero, como referencia, el equipo anda bastante mal y 'ni por asomo' el equipo no se puede gastar seis, siete, u ocho millones de euros al día de hoy en ningún futbolista. Pasará de tener una plantilla deportiva de casi 170 millones de euros del último año a una de unos 80/90… imagínate el recorte. Sin jugar competición europea los gastos son iguales y los ingresos cero. Se tienen que desprender de futbolistas", comentó Martín.

América no ha recibido ofertas por Cáceres

La tarde de este lunes, en el programa Los Informantes de RÉCORD+, Carlos Ponce de León confirmó que el cuadro azulcrema no ha recibido ninguna oferta por el jugador uruguayo, ni del Sevilla, ni de ningún otro equipo, por lo que el defensa central charrúa llegará el jueves a México para reportar con el bicampeón el futbol mexicano.

Asimismo, el propio Ponce de León aseguró que en caso de que exista una baja en el cuadro de André Jardine, la directiva va a reforzar esa posición con un jugador extranjero.

