Fernando Ortiz sobre Bruno Valdez: "Ha entrado en la historia del club"

Fernando Ortiz aseguró que el futuro de Bruno Valdez depende de la directiva del América; sin en embargo, reconoció que el paraguayo es un histórico de la entidad azulcrema.

“Redes sociales es todo un tema. Bruno ha hecho una excelente trayectoria en esta institución, ha entrado en la historia y no es fácil. Puede haber gente que le guste y otros que no, pero para mí es admirable, no es fácil entrar en una historia como la de América. De las redes sociales saben lo que pienso respecto a ello”, declaró Ortiz en conferencia de prensa.

Respecto a quienes serán los dos extranjeros sacrificados del equipo, el técnico argentino también le achacó esa decisión a los dirigentes del conjunto de Coapa.

“Hay tiempo para decidir quién se puede ir y quien puede venir. La directiva lo maneja, sabe las palabras que pienso respecto a eso y seguramente en estos días alguna decisión se tomará”, explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: ÓSCAR JIMÉNEZ SERÁ EL PORTERO TITULAR VS QUERÉTARO EN LA JORNADA 1 DEL CL23