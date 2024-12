Fidalgo ve la Semifinal contra Cruz Azul como una serie "de mucha presión"

Una semifinal llena de presión. América y Cruz Azul protagonizarán la serie más atractiva de las semifinales y Álvaro Fidalgo sabe que ambos equipos tienen puesta la mirada encima uno por buscar el Tricampeonato y el otro por intentar reflejar lo que hicieron a lo largo del torneo.

“Creo que tenemos presiones diferentes. Nosotros estamos con la presión de ganar el tricampeonato; ellos son súper líderes y ellos son los favoritos del torneo por hacer muchos puntos en el torneo regular.

"Son presiones diferentes, la búsqueda del tri para nosotros es un sueño y ellos fueron líderes. Ellos, después del torneo que hicieron, se suponía que eran favoritos, pero en estos juegos es difícil marcar un favorito. En ambos lados hay presión, pero presiones diferentes”, declaró el americanista.

Y precisamente respecto al conjunto cementero, sabe que llevan un año de mucha consistencia, pero confía en el análisis y la forman en la que André Jardine preparará el choque.

“Creo que Cruz Azul lleva un año con un sistema definido, una forma de jugar parecida. La diferencia en los últimos dos partidos con ellos fue que utilizaron un doble nueve; no sé que va a hacer el jueves, no es trabajo mío ese por mucho que me guste ver futbol, se lo dejo a André (Jardine) que es un genio para ello y nos guía en todo. Si tuviera que destacar algo sería la construcción que tienen en campo rival y llegan con mucha gente al área”, sentenció.

