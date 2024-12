Héctor Herrera 'rechaza' firmar playera de América: 'Me van a salir ronchas'

El exjugador del Pachuca y tres veces mundialista con la Selección Mexicana, Héctor Herrera, protagonizó un momento polémico y a la vez cómico durante una convivencia con aficionados. En un video que rápidamente se hizo viral, un niño le presentó una playera de las Águilas del América para que la firmara, generando una inesperada reacción del mediocampista.

Herrera, surgido del Pachuca y conocido por su paso en Europa con el Porto de Portugal y el Atlético de Madrid, además de su reciente etapa en el Houston Dynamo de la MLS, no ocultó su falta de simpatía hacia el Tricampeón de la Liga MX.

En un video compartido en TikTok se puede ver al futbolista recibir el jersey azulcrema, y responder con un: “¡No mames! No seas mamón, güey. Me van a salir ronchas”, lo que provocó risas entre los presentes.

Pese a su reacción, Herrera finalmente firmó la camiseta, dejando en claro que su comentario fue una broma. Sin embargo, esto no evitó que algunos seguidores del América en redes sociales se sintieran ofendidos, mientras que otros tomaron el momento con humor.

Actualmente, Héctor Herrera se encuentra sin equipo tras una polémica salida del Houston Dynamo, derivada de un incidente con un árbitro. Aunque el futbolista apunta a llegar a Toluca, hasta el momento no ha habido noticias sobre su futuro.

