Henry Martín molesto por jugar Play In: “América no está para clasificar por repechaje”

La goleada de 5-0 propinada por el Toluca al Club América dolió y bastante en el interior de las Águilas, pues además de la dura y dolorosa derrota, ahora el conjunto de Coapa se ve obligado a jugar Play In, situación que tiene molesto al capitán del equipo, Henry Martín.

El atacante mexicano dio la cara por el equipo en zona mixta y con un notable malestar en su rostro, Henry Martín señaló que en una institución como lo es el Club América, es inadmisible llegar a la Liguilla a través del ‘repechaje’.

“Una institución como esta no está para calificar por repechajes ni nada de eso, queríamos calificar de manera directa, tuvimos la oportunidad y la dejamos ir y claro que nos duele, pero no nos define, el equipo tiene que dar la vuelta”, declaró Henry Martín.

Aunado a estas declaraciones, Henry Martín mostró confianza y apoyo hacía sus compañeros, pues hay que recordar que América tendrá que jugar el Play In sin sus seleccionados nacionales, ya que esta fase de ‘repechaje’ se disputa en medio de una Fecha FIFA y no solo los mexicanos, sino también los sudamericanos no podrán estar con las Águilas.

“Son bastantes (las bajas para el Play In), eso habla de el gran plantel que tenemos, pero los que se quedan son muy buenos jugadores, en definitiva son los mejores en su posición y André Jardine hará un gran parado táctico seguramente y confiamos 100% en ellos, aquí no hay duda, si están unos u otros el equipo responde”, declaró.

