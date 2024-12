Todo por motivar a sus compañeros. América se coronó campeón del Apertura 2024, levantando así el título 16 de su historia refirmando su récord como el máximo ganador de México. Además, las Águilas ganaron el tercer campeonato consecutivo siendo el primer Tricampeón de los torneos cortos.

Henry Martín fue pieza clave para que América levantara el título pues, a pesar de haber salido del partido lesionado y no poder anotar, el capitán azulcrema brilló previo al partido lanzando un discurso para motivar a sus compañeros.

A través de un video en redes sociales, el equipo compartió un momento previo al partido de Vuelta en el Estadio BBVA, donde Henry Martín decidió motivar a sus compañeros comentando todos los aspectos a los que se tuvieron que sobreponer a lo largo del torneo, incluyendo lesiones y otras complicaciones.

“Tuvimos que sufrir, pisamos fondo y cada uno se fortaleció de eso. No pusimos excusas, no pusimos pretextos, al contrario, nos hicimos responsables y nos hicimos más fuertes. Este escudo no es para cualquiera, este escudo no lo representa cualquiera. La grandeza no sólo son títulos, no sólo es ser el equipo más grande del país… Este escudo transforma a las personas, da todo por el equipo”, reveló el capitán de las Águilas.

Tras el discurso, América sacó el empate en Monterrey por marcador de 1-1 ganando así el global 3-4 y así coronándose por tercera ocasión consecutiva en la Liga MX, haciendo historia en el futbol mexicano.

Como era de esperarse, el discurso del capitán azulcrema al poco se volvió viral, con los aficionados destacando el liderazgo de Henry y festejando una vez más el título obtenido en el Apertura 2024.

