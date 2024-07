Henry Martín y su arenga emotiva previa a la Supercopa MX: "Para este equipo no hay imposibles"

Las Águilas del América de André Jardine lograron su cuarto título en un año al vencer nuevamente a Tigres en la Supercopa MX, sin embargo, una de las imagenes icónicas del partido fue la arenga de Henry Martín, capitán del equipo, previa al encuentro.

Un mes después de consagrarse bicampeones, América volvió a la acción en la antesala del Apertura 2024. A pesar de contar con ocho ausencias significativas debido a la participación de varios jugadores en la Copa América 2024, el equipo enfrentó a un Tigres casi completo, con la excepción de Marcelo Flores, convocado con la Selección Mexicana.

Durante el partido, los dirigidos por Veljko Paunovic se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Juan Brunetta, quien aprovechó un rebote del debutante Rodolfo Cota con el América. La respuesta de las Águilas no tardó en llegar, y Javairo Dilrosun empató con una gran anotación.

Antes de finalizar el primer tiempo, Javairo volvió a destacar al asistir a Alejandro Zendejas, quien proporcionó un pase crucial para que Henry Martín marcara el gol decisivo. Con esta anotación, América aseguró la ventaja y mantuvo el control del partido, ganando así su cuarto título en un año.

La victoria no solo fue un logro deportivo, sino también un ejemplo de la determinación y el espíritu de equipo. Henry Martín, uno de los líderes del América, motivó a sus compañeros con un discurso emotivo antes del partido. "Muchos pueden sentir, pueden pensar, que estamos jodidos. Que es imposible lo que vamos a salir a hacer hoy. Pero si este equipo, este escudo me ha demostrado muchas veces una y otra vez que en el futbol no existen imposibles", dijo Martín.

El delantero continuó, "Hemos estado en momentos muy jodidos y hemos salido adelante una y otra vez y la única manera de que lo hemos logrado es, con mentalidad fuerte y con el corazón. Vamos a enfrentar a un gran rival por una copa y no es fácil a una semana de entrenamiento y vamos a salir el día de hoy vamos a enfrentar un gran rival, vamos a dejar el corazón en la cancha, porque hoy la copa se queda en el vestidor".

