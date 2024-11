Israel Reyes sin preocupación por el cambio de sede: 'Al América le sienta bien cualquier cancha'

No les preocupa el cambio de sede, ni que la afición de América no vaya a responder en Puebla con apenas un día para poder conseguir sus entradas; Israel Reyes, defensor americanista que conoce bien el Estadio Cuauhtémoc aseguró que a las Águilas les sienta bien cualquier cancha.

“Obviamente no lo esperábamos. Creo que América o a nosotros nos sienta bien cualquier cancha, así lo veo. Gracias a Dios no es algo muy lejano, estamos aquí a lado, es hora y media. Estamos tranquilos, vamos a viajar ahora, nos permite descansar, estar bien preparados. Es un partido muy importante y obviamente vamos por los tres puntos”, afirmó el defensor.

“Yo considero que, con un margen pequeño no va a ser. América se siente bien en cualquier cancha, lo hemos notado muchas veces. No nos dio tiempo de pensar donde hubiéramos preferido jugar. Pasó esto y a las horas nos enteramos de que teníamos el viaje, cambió el itinerario y ya estamos viajando a Puebla. No nos da tiempo de pensar, es una doble jornada y nos adaptamos a las circunstancias. Son cosas ajenas y nos toca aceptarlas”, añadió.

Y ante la posibilidad de que emigren nuevamente para el siguiente semestre, el defensor azulcrema aclaró que a los futbolistas por comodidad les gusta más jugar en una sola sede.

“Se mencionó al inicio de torneo que podía pasar esto por los cambios de salir de casa. Son cosas ajenas a nosotros, toca adaptarnos a las circunstancias que nos toquen. Como jugador es así, obviamente uno siempre se siente cómodo al estar en tu cancha y con tu gente cada 15 días, saber que van a estar ahí”.

“Nos deja tranquilos que a este club la gente siempre lo sigue a donde vaya y estemos donde estemos la gente va a estar cerca de nosotros. Simplemente nos toca hacer bien las cosas donde nos toque jugar y tomarlo de buena forma”, finalizó Israel Reyes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Regla 20/11: ¿Quiénes ya completaron los mil minutos y quiénes están en riesgo de no cumplir?