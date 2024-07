Julián Quiñones confiesa los motivos para elegir Al Qadsiah por encima del América

Este verano, Julián Quiñones tomó la decisión de dar un giro importante en su carrera futbolística al aceptar la oferta del Al Qadsiah de la Saudi Pro League.

De esta manera, dejó al Club América de la Liga MX, donde había sido una pieza clave en la conquista del bicampeonato. El fichaje generó mucho debate en México debido a la relevancia del delantero en la Selección Nacional, y su traslado al Medio Oriente tardó varios días en concretarse.

No obstante, en una entrevista con su nuevo club, Quiñones aseguró que no tuvo ninguna duda en aceptar la propuesta.

“Uno se deja llevar por eso, por cómo sigue creciendo, y como están llegando jugadores de gran calidad, no fue tan difícil. Vengo con una alegría inmensa… desde el primer momento que me llegó la oferta no dudé ni un segundo”, declaró el atacante de 27 años.

Quiñones destacó el crecimiento de la Saudi Pro League en los últimos años como una de sus principales motivaciones para unirse a Al Qadsiah. Sin embargo, también consultó a amigos con experiencia en esta liga antes de tomar su decisión definitiva y despedirse del América.

“Tengo varios amigos en la liga que también han jugado acá. La liga árabe ha crecido mucho, se ve en todo el mundo tanto en México como en otros países”, explicó Quiñones.

