Pablo Guede revela el 'regaño' que le dio a Malagón cuando estaba en Monarcas

Pablo Guede, actual director técnico del Puebla, recordó en entrevista su primera experiencia en la Liga MX al frente de Monarcas Morelia.

Durante su paso por el equipo michoacano, el estratega argentino tuvo la oportunidad de dirigir al ahora tricampeón del futbol mexicano, Luis Ángel Malagón, quien en ese entonces luchaba por consolidarse como arquero titular en Primera División.

MEXSPORT |

Malagón, hoy portero del Club América y considerado uno de los mejores guardametas de México, debutó en la Liga MX durante el Clausura 2019, tres años después de haber tenido participación destacada en la Copa MX. Sin embargo, su ascenso al rol titular en el máximo circuito no fue inmediato, lo que generó frustración en el joven arquero.

Guede compartió cómo gestionó esa situación. “Me acuerdo, él estaba medio enojado porque venía acelerando y estaba (Sebastián) Sosa, y lo había hecho muy bien en Morelia. Cuando yo lo vi, es que el jugador mismo, cuando lo ves entrenar y competir, te vas dando cuenta de que está pidiendo pista”, explicó el técnico argentino en entrevista para Fox Sports Radio

MEXSPORT |

La solución llegó tras una charla decisiva. “Lo agarré un día y le dije: ‘Así enojado no me sirves, y quédate tranquilo que vos vas a jugar. Vos sos mi arquero titular’. Esperé el momento adecuado, lo puse y después no lo saqué más”, relató Guede.

Esa confianza resultó clave para que Malagón se consolidara. “Hoy es el mejor portero de la Liga MX. Hoy es el mejor portero mexicano”, afirmó.

MEXSPORT |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Gignac está cerca de acabar su contrato con Tigres para retirarse y ser leyenda del club