Ramón Juárez aseguró que se identifica con Alfredo Tena y sueña con el Tricampeonato

Ramón Juárez, una de las piezas clave para el América en la Liguilla del Apertura 2024, vive un momento especial en su joven carrera. Con apenas 23 años, el defensa central ha demostrado solvencia y carácter en partidos de alta exigencia, consolidándose como un referente en la zona baja del equipo dirigido por André Jardine.

Antes de la final de ida contra Monterrey, el canterano azulcrema se confesó admirador de una leyenda del club: Alfredo Tena. El mítico defensor marcó una época en el América con campeonatos memorables y un liderazgo inquebrantable, características que Juárez busca emular en su desempeño.

“A los 16 años me tocó que llegara como director de fuerzas básicas. Cuando llegó, me arropó, platicó conmigo. Recuerdo que todos los miércoles se ponía a entrenar con los defensas: perfiles, centros, remates, fildeos. A tope con el profe Alfredo. Para mí es un histórico. Me identifico con su forma de juego, con su entrega y compromiso en la cancha”, compartió Juárez en entrevista con TUDN.

Ramón Juárez también reconoció el impacto que tiene la afición americanista en su desempeño. Aunque admite que las críticas y los elogios pueden influir, asegura que busca mantenerse centrado en su objetivo de llevar al América a la cima.

“A veces dices que no te fijas, pero es verdad que leo lo que la gente dice. Siento mucho a la afición americanista, me brindan su apoyo y lo valoro mucho. Eso me motiva para transmitirles algo especial en la cancha”, explicó.

Finalmente, el joven defensor no oculta su entusiasmo por la posibilidad de hacer historia con el club.

“Cada que me voy a dormir lo sueño. No hay un equipo que, en torneos cortos, haya logrado ser tricampeón. Pasamos un torneo complicado y ver dónde estamos ahora es algo que, si se consigue, será histórico para nosotros”, concluyó.

