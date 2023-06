Ricardo Gareca, ahora extécnico del equipo argentino Vélez Sarsfield, habló para "Futbol 12", programa de ESPN Argentina, donde explicó los motivos de su salida del cuadro de Buenos Aires.

Durante la entrevista que dio para Mariano Closs, "El Tigre" se sorprendió tras escuchar el interés del cuadro de las Águilas del América, asegurando que él no tiene conocimiento de dicha noticia.

"¿América de México? No, no sé nada de eso. Esta es la primera vez que escucho esa noticia. La verdad es que no sé si elegiría club o selección; a nivel de clubes me pondría a trabajar, sin problema; a nivel de selección también me gusta. Lo que sea conveniente y surja me pondría a trabajar", confesó.

Hasta el momento, el conjunto azulcrema no ha tenido suerte con las opciones que han manejado para ocupar el lugar que dejó vacante Fernando Ortiz, entrenador que dejó al club y que ahora dirigirá a los Rayados de Monterrey.

