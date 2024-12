Rodrigo Aguirre tras ser campeón con América: “No pensé que fuera tan rápido”

La historia de Rodrigo Aguirre en América es digna de guion de película, pues este mismo torneo era jugador de los Rayados, pero la falta de minutos con Monterrey la directiva decidió traspasarlo al América, donde en su primer torneo ya logró levantar un par de títulos y formar parte de un equipo de época.

Luego de levantar el trofeo de la Liga MX en la que fuese su casa, ‘Bufalo’ Aguirre se sinceró ante los medios de comunicación y mencionó que el trabajo duro para que estas recompensas llegaran a su carrera, pero nunca espero que fuera tan rápido desde su llegada al América.

“América me está regalando cosas que sí busqué, trabajé, pero no pensé que pasaran tan rápido. De aquí en Monterrey no jugar y ser abucheado por mi gente, ahora a ser campeón, jugar con mi Selección. Si me hubiesen dicho seis meses atrás que iba a vivir esto, no me lo creo”

Con Monterrey Rodrigo Aguirre estuvo durante cuatro temporadas, jugando un total de 63 partidos y marcando tan solo nueve goles, misma cifra de anotaciones que alcanzó con América en su primer torneo, además de haber levantado el título de Campeones Cup y Liga MX, un semestre de en sueño para el charrúa.

