Sebastián Cáceres: 'La victoria no tapa los errores, ni las carencias defensivas'

Pese a que el América se quedó con los tres puntos ante Necaxa, Sebastián Cáceres aseguró que el triunfo no maquilla las carencias que se tienen en la zaga; sin embargo, destacó la importancia de haber conseguido la victoria ante los Rayos.

"Creo que vamos a ir mejorando ciertos aspectos de juego con el correr de las semanas, pienso que vamos a ir de menos a más, no hemos tenido el mejor juego el partido pasado, pero se ganó que es lo importante. La victoria no tapa los errores, ni las carencias que hemos tenido, hay que seguir mejorando, pero es importante que aunque no se jugó de la mejor forma se pudieron sacar los tres puntos"declaró el zaguero de las Águilas en conferencia de prensa.

Cáceres señaló que el América debe mejorar defensivamente, pues reconoció que en el duelo anterior le dieron muchas facilidades al Necaxa, y advirtió que ante el Puebla tratarán de corregir estos errores.

"Nos han llegado bastante con ocasiones claras, irlo trabajando, tratar de mejorar en lo que hemos fallado, con Puebla sabemos que es un equipo difícil y que no se va a quedar de brazos cruzados por haber perdido así, es un equipo que le gusta ir al frente también, vamos a tratar de tapar sus virtudes y mejorar lo que hemos fallado en los partidos pasados para tratar de ganar", comentó.

"No fue el mejor defensivamente nos llegaron mucho con muchas ocasiones de peligro, hay que hacer hincapié en esa parte porque llegadas siempre estamos teniendo, somos un equipo con mucho gol y sabemos si logramos mantener el cero y defender bien, tenemos posibilidades de ganar", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: VENCIÓ A NECAXA CON DEBUTS GOLEADORES DE ÁLVARO FIDALGO Y SALVADOR REYES