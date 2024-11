Daniel Guzmán sobre Andrés Guardado: “Es un chico que pasó a la inmortalidad”

El director técnico, Daniel Guzmán fue el entrenador que le brindó la oportunidad a Andrés Guardado de debutar en Primera División con Atlas. Ahora con su adiós de las canchas, el ‘Travieso’ aseguró que el ‘Principito’ es un futbolista que pasó a la inmortalidad por su larga trayectoria.

En entrevista para RÉCORD, el ‘Travieso’ aseguró que Andrés Guardado tiene estrella y estaba destinado a la gloria, ya que desde que lo conoció sabía que era un jugador diferente, ya que cumplió todas las metas que se propuso.

“Para mí es un chico que ya en vida pasó la inmortalidad. Con la disciplina, con el orden en su vida personal, con las ganas de querer ser, con las ganas de querer ser pionero de fútbol, de irse a otro mundo, a Alemania, a España y a todos los lugares, en Holanda. Y es un chico que le tenemos que aprender. Me tocó ver el inicio y el final de su carrera, entonces me siento muy halagado y orgulloso de ver ese nuevo paso que va a tener Andrés en su vida”,

Daniel Guzmán reveló que Andrés Guardado estaba destinado a la grandeza ya que en el momento que fue captado, era un jugador que no estaba contemplado y su madurez y profesionalismo fueron determinantes para que recibiera una oportunidad. “Hice un casting de futbolistas sin decirles a ellos que yo andaba buscando ese zurdo. Ahí viene la lección, eran los primeros, el último jugador que me llegó para la prueba, el último jugador que no estaba ni contemplado de titular en las fuerzas básicas fue Andrés".

“Yo siempre he dicho que Andrés tiene estrella, lo veo, platico con él; más que las condiciones técnicas y físicas, a mí lo que más me cautivó fue que un chico de 18 años me hablaba como si era un chico de 35, 36, una gran madurez deportiva, madurez personal, y ahí fue donde, sin pensarlo, lo debuté contra Pachuca. Yo peleando el descenso, un chico de 18 años con esa responsabilidad, pues cuál ya no era un chico, era un chavo destinado a la gloria”, agregó.

Al final, Daniel Guzmán aseguró que lo ve como entrenador o formando parte de un cuerpo técnico, por lo que ante su gran carrera lo ve con las puertas abiertas en cualquier lugar.

“Él quiere seguir en el ámbito. Si tengo que poner un juicio de él, lo veo yo como entrenador, lo veo como alguien que tiene que estar en un cuerpo técnico, porque tiene mucha experiencia en la práctica y obviamente va a ir aprendiendo él en el aspecto teórico, en la parte que cualquier jugador no sabe cuando está jugando. Con logros y como es de querido, sé que tiene las puertas abiertas y sin lugar a dudas vas a ver que así como triunfó como jugador, en la etapa que él quiera”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX Y MLS PLANEAN CAMBIOS PARA LA PRÓXIMA LEAGUES CUP