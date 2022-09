José Riestra, Presidente del Atlas: 'El arbitraje siempre será polémico'

El arbitraje de la Liga MX cae de manera constante en polémica y, particularmente con Atlas, las decisiones de los colegiados han dado de qué hablar: en este torneo han registrado cuatro expulsados, pero para José Riestra, presidente rojinegro, esto es parte del futbol.

“No, creo que el arbitraje siempre será polémico, habrá jugadas donde estemos a favor, en contra. Creo que sí dañó mucho la imagen del arbitraje toda esta campaña orquestada en el tema de que Atlas era campeón porque lo favorecía el arbitraje y sin duda me imagino que hoy el arbitraje está mucho más atento por esa presión, en términos del Atlas”, declaró en entrevista para RÉCORD.

Incluso, el directivo de los ‘Zorros’ deslindó al arbitraje de responsabilidades con relación al momento que atraviesa su club, ya que aceptó esto no fue un factor cuando consiguieron el Bicampeonato, ni lo será ahora que los resultados no han sido favorables.

"No creo que tiene que ver los resultados del momento de Atlas con las decisiones arbitrales. En el futbol siempre habrá una decisión que favorezca, una que no sea la correcta, pero eso es parte del futbol y no debe ser la excusa porque ni lo fue cuando ganamos, ni lo es ahora”, manifestó.

