Domenec Torrent y su enojo contra un reportero tras la derrota ante Tigres: 'Vete al carajo'

A lo Tuca Ferretti. Atlético de San Luis inició el Clausura 2025 de la peor forma posible pues, no sólo cayeron en casa ante Tigres por marcador de 1-3, sino que su entrenador, Domenec Torrent, se volvió viral por un enojo en la conferencia de prensa.

El equipo rojiblanco llegaba a este torneo con altas expectativas tras haber llegado hasta Semifinales en el Apertura 2024, sin embargo, la derrota demostró que aún tienen trabajo por hacer.

El técnico español Torrent terminó molesto tras el partido ante los Felinos y en conferencia de prensa lo demostró. Tras una pregunta de un periodista, el entrenador no respondió, sino que lanzó un comentario ofensivo y se marchó de la sala.

“No, no. Vete al carajo, no entiendes nada. Buenas noches”, comentó Torrent previo a levantarse y dejar la conferencia de prensa.

Esta acción fue rápidamente comparada con distintas respuestas de Ricardo Ferretti, quien era conocido por sus explosivas respuestas y abandonar las conferencias de prensa previo a lo esperado.

Ahora Torrent y Atlético de San Luis buscarán dejar la derrota atrás y conseguir sus primeros puntos del torneo cuando visiten a Puebla el próximo viernes.

