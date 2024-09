Rayados: el 'Ladrón' de los fichajes anhelados de Chivas

Los grandes futbolistas mexicanos siempre han sido objeto de deseo del Guadalajara, sin embargo, en los últimos cuatro años, Rayados de Monterrey se ha encargado de ‘robarle’ los fichajes anhelados por la afición de Chivas, luego de sumar a sus filas al menos a siete de los jugadores mexicanos más destacados o con mejor proyección.

Fidel Ambriz

En el presente semestre, Rayados sorprendió al hacerse de los servicios del ex jugador de León, por lo que pasó de ser el refuerzo esperado del mediocampo de Chivas, a ser un refuerzo de lujo para Monterrey, aumentando las criticas para la directiva del Guadalajara tras no hacerse de sus servicios, después de que llegará al cuadro regio por un valor no tan elevado.

Gerardo Arteaga

El lateral izquierdo fue objeto de deseo del Guadalajara, luego de que con la salida de Cristian Calderón y Alejandro Mayorga, buscaban un mexicano con experiencia y dinámica al frente, sin embargo, cuando parecía que su llegada a Chivas se complicaba por un tema económico, Rayados colocó más dinero en la mesa y nuevamente le ‘robo’ un fichaje importante al conjunto Rojiblanco.

Jordi Cortizo

En 2023, procedente del Puebla Cortizo se sumó a las filas de Rayados sin ser en ese tiempo pretendido por Chivas, el volante mexicano vivió un gran momento en Monterrey, por lo que interesó al Guadalajara, sin embargo, no hubo arreglo entre ambas escuadras, por lo que nuevamente el cuadro regio frustó la oportunidad de que el Rebaño Sagrado obtuviera un mexicano destacado en sus filas.

Brandon Vázquez

El goleador mexicoamericano fue objeto de deseo en Chivas, sin embargo, su alto valor fue el impedimento para su llegada, por lo que cuando nadie recordaba al goleador de la MLS, Rayados llegó pagó lo que se pedía por el jugador y fichó a uno de los mejores delanteros mexicanos, dejando nuevamente al Guadalajara con las manos vacías.

Erick Aguirre y Víctor Guzmán

En 2022, ambos defensores eran objeto de deseo del Guadalajara para sumar elementos de calidad en la parte baja del equipo, sin embargo, Aguirre fue adquirido por su capacidad de jugar en varias zonas, mientras que el ‘Toro’ Guzmán fue fichado debido a la relevancia que tenía en la central de Tijuana, robándole nuevamente a Chivas a dos grandes prospectos mexicanos.

