Alexis Vega habla sobre su paso por Chivas: "Tuve un tiempo de rebeldía y me pasó factura"

Alexis Vega, que ahora mismo se encuentra concentrado con la Selección Nacional, se dio un tiempo para hablar sobre su paso por las Chivas Rayadas del Guadalajara, asegurando que tuvo un tiempo de rebeldía y que eso le terminó pasando factura.

El ahora delantero de los Diablos Rojos del Toluca, habló en exclusiva con TV Azteca en la concentración de la Selección, y contó cómo fue su paso en Chivas y cuál fue el secreto para que, ahora en la capital mexiquense, comience a retomar el nivel que lo llevó al Rebaño Sagrado.

"Yo creo que cuando llegué a Toluca me enfoque mucho en lo que habíamos hablado, en Guadalajara tuve un tiempo de rebeldía en el cual no trabaja para mí y después me paso factura, totalmente enfocado, regresé me quise poner a tono y empecé a contratar muchísimas cosas para mí que yo creo que era lo más importante y tanto para mi rodilla como para mí era lo fundamental", comentó Vega.

"En Guadalajara tuve un tiempo de rebeldía y me pasó factura...". Alexis Vega se sincera con @medranoazteca y @OmarVV9 sobre su salida de Chivas. #LaSensaciónDelVerano pic.twitter.com/plV5ka2bPO — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 24, 2024

Vega se fue de la capital del Estado de México en 2019, con Chivas estuvo cinco años hasta que en 2024 volvió a la querencia con Toluca, donde su nivel lo ha regresado a la Selección Nacional para esta Copa América.

El delantero de 26 años jugó un total de 135 partidos con Chivas y marcó 27 goles.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS CAYÓ 0 A 3 ANTE PACHUCA EN LA COPA DE LA PAZ EN ZACATECAS