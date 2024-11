Afición de Chivas 'explota' tras lanzamiento de jersey alternativo: 'Pésimo momento para sacarlo"

Este martes, con la herida reciente de la eliminación ante los Rojinegros del Atlas, las Chivas Rayadas del Guadalajara estrenaron una nueva equipación, lanzamiento que no fue bien recibido por la afición, misma que no dudó en criticar el lanzamiento en redes sociales.

La publicación, que salió en las redes sociales de la marca que viste a las Chivas Rayadas del Guadalajara, los aficionados rojiblancos atacaron duramente el lanzamiento, algunos burlándose del estreno en la liguilla, algunos otros asegurando que el momento para estrenarlo no fue el mejor y otros, simplemente, siguen dolidos por caer ante el odiado rival de la ciudad.

"El Rebaño Sagrado, el que nos hace vibrar…. Pero ahora con el nuevo Jersey Alternativo de Chivas. Ya lo puedes conseguir en PUMA MÉXICO y TIENDA CHIVAS. Ve por el tuyo y pórtalo con toda la pasión", es el mensaje que compartió la marca para anunciar el nuevo uniforme.

Chivas quedó eliminado en Play in ante los rojinegros, se han quedado sin director técnico y la afición está molesta por los resultados recientes de una institución que no es campeona de la Liga MX desde el año 2017. Cabe resaltar que la publicación del tercer uniforme no está disponible en las redes sociales del club.

