Chivas: Orbelín Pineda ya analiza jugosa oferta del Rebaño

SEDUCCION

Orbelín insiste en que quiere seguir en Europa, sin embargo, está consciente de que el contrato que hoy le ofrece el Guadalajara no lo podría obtener en Europa. El contundente no de hace dos semanas, hoy es un dejenme pensarlo unos dias. A esa oferta dificil decirle no.

— david medrano felix (@medranoazteca) June 22, 2022