Chivas: ¿Quién acompañará a JJ Macías en el ataque vs León?

A unas horas de encarar el partido contra León existen algunas dudas en el cuerpo técnico de Víctor Manuel Vucetich sobre quiénes serán los atacantes debido a que varios elementos vienen de un lapso de inactividad.

Durante la práctica de este viernes, el Rey Midas habría practicado algunas opciones donde aparecieron Isaác Brizuela acompañando a José Juan Macías, mientras que por otro lapso entrenó con Alexis Vega acompañando a JJ. Será hasta este sábado cuando el cuerpo técnico tome la decisión.

La buena noticia en el redil fue la reincorporación del 'Conejo', quien después de perderse el duelo de Ida de las Semifinales por haber contraido Covid, se reintegró a los entrenamientos con el resto de sus compañeros.

El futbolista rojiblanco cumplió con el protocolo y presentó dos pruebas PCR negativas, mismas que avalan que está en condiciones de participar sin poner en riesgo a compañeros y adversarios.

Con la incorporación de Brizuela, el Rey Midas cuenta con más armas para ir a Guanajuato a buscar el pase a la Final, ya que también contará con José Juan Macías, Alexis Vega y Jesús Angulo; aunque este último no podría ir de inicio todavía.

No todo es positivo en el Guadalajara, ya que el zaguero Gilberto Sepúlveda no se ha recuperado de la lesión en el tobillo que sufrió en el primer capítulo de la serie en el Estadio Akron, por lo que no verá actividad de arranque.

Sin embargo, esta situación no inquieta en demasía a Vucetich y compañía, ya que en lugar del 'Tiba' entrará Antonio Briseño, quien ha llenado el ojo al cuerpo técnico en los minutos en los que ha sido requerido.