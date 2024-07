Efraín Flores: “La presión en Chivas siempre está a tope, con o sin refuerzos hay que entregar resultados”

El exdirector técnico de Chivas, Efraín Flores aseguró que la presión en el Guadalajara siempre está a tope, por lo que enfatizó en que con y sin refuerzos siempre se tienen que entregar resultados por la importancia que tiene el equipo.

“La presión en Chivas siempre está a tope, más allá de si consigues refuerzos o no tienes refuerzos. Chivas es un club que necesita siempre ser un protagonista en la liga, andar en los primeros lugares, más allá de si te refuerzas o no te refuerzas, la gente no le interesa, la gente vive de lo que es la prosapia, lo que es la raíz, lo que es la imagen, lo que es la institución de Chivas y para ellos”, señaló en entrevista para RÉCORD.

De igual manera, enfatizó en que existan o no refuerzos se tienen que entregar resultados con el equipo que se tenga, por lo que la presión es para todos, tanto el plantel, cuerpo técnico y directivos.

“Más allá de si se reforzaron o no se reforzaron, la gente siempre va a tener esa presión sobre los cuerpos técnicos, sobre los jugadores, sobre los directivos, entonces, si a eso nos reunamos, que a veces también los medios de comunicación, pues también son parte fundamental para ejercer esa presión o no ejercerla, pues entonces, de tener un momento, sí, sabemos que Chivas es un club donde siempre hay que entregar resultados, más allá del tipo de equipo que tengas”, concluyó.

