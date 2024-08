Fernando Gago destacó la importancia de Chicharito en Chivas: 'Lo necesitamos dentro del plantel'

Fernando Gago, entrenador de las Chivas, encaró el duelo ante los Tigres con algunas bajas importantes por lesión, sin embargo, el argentino no consideró que esto fuera algún problema, no obstante, habló sobre la importancia de contar con Javier Hernández.

“No afectó… no es un problema de las bajas. El caso de Javier lo necesitamos dentro del plantel, es muy importante para el resto de los jugadores, no es una buena noticia en lo personal para él, pero trabajaremos para que él pueda jugar, todo a nuestro alcance, a partir de esto, es un paso hacia atrás para que esté a como estaba antes”, declaró el estratega.

Además, se le cuestionó a Gago si este empate ante Tigres se podría considerar como un buen parámetro para medir el nivel de su equipo de cara a lo que resta de torneo.

“Sí, creo que también el correr del juego tuvo situaciones para los dos. Tenemos la mentalidad de ser competitivos en cada escenario, de local o visitante y tratar de aspirar y seguir creciendo como equipo, venimos en buen momento y tratamos de confirmarlo partido a partido”, sentenció el director técnico.

