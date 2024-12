Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus promete títulos para Chivas durante su gestión

El ahora nuevo Gobernador del Estado de Jalisco, Pablo Lemus prometió títulos para Chivas, durante su gestión en territorio tapatío, esto debido a que los lugares en donde ha estado como presidente municipal los equipos profesionales han obtenido el campeonato.

En su toma de posesión como gobernador de Jalisco, en un evento realizado en la explanada del Instituto Cultural Cabañas, le mandó un mensaje al propietario del Guadalajara, Amaury Vergara, enfatizando en durante su sexenio regresarán los campeonatos para el Rebaño.

“Le quiero mandar un mensaje a Amaury Vergara. Que, en mi sexenio, los campeonatos de Chivas van a regresar”, señaló.

De igual manera, el ahora Gobernador del Estado de Jalisco, recordó que durante su etapa como presidente municipal de Zapopan, Chivas y Charros de Jalisco consiguieron el campeonato en sus respectivas ligas, mientras que en su gestión como alcalde de Guadalajara, Atlas consiguió el bicampeonato, algo que muy poca gente creyó que fuera posible.

“Unos chavos me dijeron: ¡Atlas, Atlas! Les dije, si me hacen presidente municipal de Guadalajara, voy a hacer campeón al Atlas. Me dijeron: ‘70 años ¿Cómo cree?’ Eso fue en mayo, pero el 12 de diciembre el Atlas fue campeón y después, bicampeón. ¿No qué no?”, dijo durante su toma de protesta.

La última ocasión en la que Chivas alzó el título de Liga MX fue en el Torneo Clausura 2017, misma etapa en la que Pablo Lemus era alcalde de la ciudad de Zapopan.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CUÁNDO SE JUGARÁ LA GRAN FINAL DEL APERTURA 2024?