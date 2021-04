Oribe Peralta: 'Me siento en deuda con Chivas porque no he aportado dentro de la cancha'

Oribe Peralta dijo sentirse en deuda con los aficionados porque sabe muy bien que no ha rendido en Chivas; sin embargo, seguirá trabajando a tope para estar en buenas condiciones cuando lo necesite Víctor Manuel Vucetich.

“Está claro que no he tenido la participación que quisiera. Siempre he dado lo mejor de mí para buscar los objetivos del grupo.

"Trato de estar en mi mejor nivel y aportar desde donde me toque. Me han inculcado que siempre va el grupo por delante en lugar de sobresalir uno mismo. Aún me siento en deuda porque no he tenido la participación que me gustaría ni he aportado dentro de la cancha”, mencionó.

El 'Cepillo' se unió a las filas del Rebaño Sagrado de cara al Apertura 2019 y desde entonces solamente ha marcado dos goles en 31 partidos disputados, contando Liga MX y Copa MX.

