Óscar García: “Hemos defendido muy mal, los errores nos costaron tres goles”

El director técnico de Chivas, Óscar García reconoció que su equipo tuvo un mal funcionamiento defensivo, mismo que les terminó por costar el partido, luego de que enfatizó que la falta de contundencia y manejo del encuentro fueron claves para que se les escapara la victoria.

IMAGO7

“Hemos defendido muy mal el área, hemos cometido errores que nos han costado los tres goles y si no teníamos el partido controlado, que era un partido muy igualado hasta ese momento, pero bueno, al final, los partidos, por muy bien que juegues fuera del área, se defienden en el área y ahí no hemos estado contundentes y hemos cometido tres errores que nos han costado tres goles”, señaló García.

De igual manera respaldó el trabajo de los canteranos que vieron sus primeros minutos en el primer equipo de Chivas, enfatizando en que es parte del aprendizaje cometer errores, por lo que puntualizó que está encantado de tomarlos en cuenta.

IMAGO7

“Duro para los merecimientos de ellos y los nuestros, pero bueno, son enseñanzas sobre todo para los jugadores jóvenes. Estamos encantados de tenerlos, pero sabemos que en su aprendizaje tiene que haber errores, tiene que haber jugadas que les sirvan para el próximo partido. Vamos a intentar ayudar en ese sentido, analizando, enseñando que se podía haber hecho mejor y forma parte del aprendizaje de los jugadores, pues no volver a cometer esos errores. Quizás otros sí, pero esos no, pues significaría que no hemos aprendido nada”, agregó.

Al final, enfatizó en que la ausencia de José Castillo fue un factor importante para la parte baja de su equipo, ya que su ausencia se hizo notar esta noche en el duelo en Aguascalientes.

“Lógicamente un jugador como Castillo se nota siempre que no tienes porque hoy nos hubiera ayudado porque uno de los problemas que hemos tenido ha sido nuestras bandas, cómo defender sus bandas, ahí nos ha costado y más con centrales reconvertidos a esa posición”, concluyó.

También te puede interesar: Guadalajara cae ante Necaxa en Aguascalientes y sufre su primera derrota del torneo

IMAGO7