Óscar García tiene plena confianza en 'Chicharito' Hernández: "Tiene mucho que aportar"

La era de Óscar García en Chivas comenzó con el pie derecho con la victoria ante Santos Laguna, pero ahora el estratega español tendrá la complicada tarea de mantener el nivel en Guadalajara y al ser cuestionado sobre lo que podría aportar Javier Hernández al equipo, García señaló que 'Chicharito' aún tiene mucho para darle al equipo.

Óscar García, nuevo DT de Chivas | IMAGO7

En entrevista para TV Azteca, Óscar García mencionó que no ve a Javier Hernández como un futbolista que solo pueda aportar su sabiduría y experiencia a los más jóvenes en el vestidor, sino que 'Chicharito' aún tiene mucho por aportar a Chivas dentro del terreno de juego y lo visualiza como un elemento importante para este Clausura 2025.

"De Javier (Hernández) lo que no me gusta es hablar del pasado porque es un jugador que para mí tiene mucho presente y muchas cosas que aportar y no hablo solo de sus experiencia o de como ayuda a los jóvenes. A mí lo que me gusta hablar es de presente y es un jugador que nos va a ayudar muchísimo, tanto dentro, que es lo que yo quiero, como fuera del terreno de juego", declaró el estratega de Chivas.

Javier Hernández vive su tercer torneo con Chivas| IMAGO7

Javier Hernández jugará su tercer torneo desde que regresó a Chivas en 2024 y solamente ha logrado marcar un gol, además de que las constantes lesiones lo han mantenido fuera de las canchas por tiempos prolongados.

'Chicharito' no estuvo disponible para jugar la Jornada 1 con Chivas debido a que fue expulsado durante el Play In del torneo anterior y apunta a tener sus primeros minutos del torneo ante Necaxa este viernes.

Hernández solo ha marcado un gol en su vuelta a Chivas | IMAGO7

