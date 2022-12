Paunović sobre Cisneros y Ríos: 'Hay un problema; no podemos contar con ellos'

A pesar de que Veljko Paunović marcha de manera invicta en la Copa por México, el estratega confesó que se ha quedado con ganas de ver a Ronaldo Cisneros. Esto se debe a un problema con la MLS, el cual también podría afectar a Daniel Ríos de cara al inicio del Clausura 2023.

A pesar de que Cisneros ya finalizó su préstamo con el Atlanta United, el futbolista no ha podido disputar un solo minuto de esta pretemporada. Esto se debe a qué el Transfer del mexicano aún no ha llegado procedente de la MLS. Por esta razón, Ronaldo no podrá disputar ningún partido con Guadalajara hasta que llegue ese documento.

Ante esta situación, Paunović comentó lo siguiente: “Hay un tema administrativo que lo entiendo, pero por otro lado también hay cosas en cuanto al reglamento que hay que aclarar. El tema de Ríos y el tema de otro jugador que no hemos visto, pero que para mí es muy importante y nos va a dar mucho, es Ronaldo Cisneros".

El Transfer es una plataforma que gestiona todas las transferencias internacionales TMS (Transfer Matching System). Este sistema funciona para poder realizar traspasos de jugadores profesionales de un país a otro (como en este caso de Estados Unidos a México). Para poder completar este proceso, ambos clubes deben de llenar unos formularios en el Transfer Matching System.

"Como los dos vienen de MLS, hay un problema con el transfer internacional y no podemos contar con ellos”, señaló Veljko. Por lo que hasta que no se resuelva este problema, Chivas no podrá contar con Ronaldo Cisneros ni con Ríos. Ambos jugadores no estarán disponibles para la final contra Cruz Azul en la copa por México y seguirán a la espera del Transfer para tener la posibilidad de ser convocados en la jornada 1 ante Monterrey.

