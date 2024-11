Ricardo Marín ve el duelo ante Atlas en Play-In como una revancha

El delantero de Chivas, Ricardo Marín aseguró que el duelo ante Atlas en el Play-In será una revancha después de la derrota en temporada regular en el Estadio AKRON, por lo que el conseguir el pase a la siguiente ronda en el Clásico Tapatío será una oportunidad de oro para revertir el mal paso en el cierre de torneo.

“La verdad que yo en lo personal si lo considero como una revancha, como te repito, yo personalmente terminé un poco frustrado en el partido de Liga por el resultado para como fue y por cómo se acabó ese partido, entonces sabemos que tenemos la oportunidad de oro para revertir ese resultado que tuvimos y estamos conscientes de eso y estamos trabajando para obtener el resultado”, señaló.

De igual manera reconoció la importancia de tener a alguien como Roberto Alvarado de regreso, esto después de que ha sido un hombre determinante con el Guadalajara, además de que puntualizó hizo mucha falta en la parte final del torneo.

“Es un gran alivio tener un jugador como “Piojo”, sabemos de las capacidades y de lo que nos puede ayudar y es muy importante que esté de vuelta con nosotros, afortunadamente vino bien y está listo para estar ahí dentro del campo de nuevo y la verdad que este si se sintió su ausencia, lo más importante es que recuperamos a la mayoría de los que estuvieron fuera y estarán en un duelo tan importante”, agregó.

Al final, reconoció que el homenaje en el festejo para Adolfo Bautista fue muy significativo para él y la afición, por lo que espera marcar su cuarto gol ante Atlas y realizar otro festejo ante los Rojinegro.

“Es que ese festejo del Bofo me lo han preguntado muchísimas veces. Se dio, en la semana había visto vídeos de cómo festejó ahí y en el partido se me ocurrió y dije, lo voy a hacer y fue muy significativo para mí y para toda la afición. Ojalá pueda volver a marcar este jueves y a ver qué se me ocurre”, concluyó.

