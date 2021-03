Ricardo Peláez: 'Víctor Manuel Vucetich es el técnico ideal para Chivas'

El Director Deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, aseguró que aún considera que Víctor Manuel Vucetich es el entrenador ideal para Chivas por su trayectoria e incluso facultad para impulsar a talentos jóvenes; sin embargo, sabe reiteró que podría cambiar de timonel si los resultados positivos no llegan.

"Tenemos buen plantel. Se me brindó la oportunidad de elegir al cuerpo técnico y sigo considerando que es uno de los más exitosos, ganador y el ideal para Chivas en este momento. Vamos a continuar y las cuentas las vamos a hacer hasta el final. Primero que nada, su trayectoria y lo que conozco de él como persona, sus valores. El que es el primer torneo que inicia, el pasado no lo pudo iniciar. Su trayectoria como entrenador exitoso, gestionador de talentos. Hay una trayectoria que lo avala y creo que es el indicado.

"Él también está en evaluación y a mí también me están evaluando. Si no entregamos resultados nos tendremos que ir. Ahora que tenemos la confianza del Comité Directivo y vamos a continuar. Esperemos cumplir las expectativas de la afición. Confío en los jugadores que tenemos”, explicó el directivo rojiblanco.

El exdelantero de Selección Nacional dejó en claro que en caso de no conseguir los resultados deseados, el Rey Midas podría salir del banquillo y él elegirá al nuevo timonel del Guadalajara, siempre y cuando, Amaury Vergara respalde esa decisión.

"Eso lo hizo Paco (Gabriel de Anda), pero él es él y yo soy yo. La forma de que salga de Chivas son dos: una, que ya no quiera estar o dos, que me corra el presidente. Eso pensó Paco, pero yo no pienso eso.

"Se me dio el poder de elegir al cuerpo técnico, lo apoyo y lo respaldo, pero si el técnico no me entrega los resultados, quizás se tenga que ir Víctor y quedará en mi decidir si me voy o no. No me quiero ir, soy feliz en Chivas y vengo a ganar.

"Si al término del torneo no se dan los resultados y yo quiero seguir y el presidente piensa que ya no debo seguir, me voy a ir; pero si quiero seguir y el presidente me apoya, voy a continuar. Si no me entregó los resultados Víctor, voy a poner a otro técnico”; concluyó.

