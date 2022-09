Roberto Alvarado: 'Que se cuiden los equipos a los que Chivas va a enfrentar'

Roberto Alvarado le advierte al resto de los equipos de la Liga MX que se cuiden de Chivas. El conjunto tapatío buscará meterse a los puestos de liguilla directa para pelear por el título del Apertura 2022.

"Que se cuiden todos los equipos que nos quedan por enfrentar. No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir metiendo, vamos a seguir peleando por lo que merece Chivas, por lo que merece la afición, vamos a sacarles canas a todos los equipos que nos toquen", señaló el seleccionado mexicano en entrevista para la Última Palabra.

El Rebaño se ubica actualmente en la séptima posición con 19 puntos. Por lo que en caso de querer aspirar a los puestos directos de liguilla deberán vencer a Puebla, Tigres, América y Cruz Azul. En caso de sacar los tres puntos en cada encuentro, podría llegar a 31 unidades (3 puntos más que los que tiene actualmente las Águilas y Monterrey). "Yo veo un equipo de Chivas muy fuerte, que viene mejorando todas las semanas. Siento que le podemos pelear a cualquiera, le ganamos a Rayados que es un gran equipo, ahora a Tijuana que es muy difícil ganar aquí en su cancha", mencionó el 'Piojo' Alvarado.

Alvarado señaló que la principal característica de este Guadalajara es que han mejorado en la contundencia: "Creo que no cambio nada (desde que el equipo completo salió a hablar en conferencia) porque hemos seguido trabajando de igual manera, si hemos mejorado en la definición que nos ha costado bastante. Creo que hemos sido contundentes estos últimos partidos y eso ha sido importante para poder sacar los resultados".

Finalmente, Roberto Alvarado destacó que la decisión de Ricardo Cadena de cambiar a línea de cuatro ha echo que el equipo se sienta más cómodo: "Creo que con la línea de cuatro nos hemos sentido muy bien y más cómodos. En lo personal me gusta cuando me pone por fuera junto con Alexis, hoy me tocó con el Chicote que me da la libertad de moverme para todos lados, la verdad que al equipo le ha venido bien la línea de cuatro".

