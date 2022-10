Roberto Alvarado: "Yo estaba en mi casa; mis compañeros no estaban haciendo nada malo"

Chivas se enfrentará al Puebla en búsqueda de un lugar en la Liguilla, el encuentro será en el Estadio Cuauhtémoc y "El Rebaño" no vive su mejor momento en la era de Ricardo Cadena por lo que se espera que los jugadores del conjunto rojiblanco se comprometan a pasar a la Liguilla del futbol mexicano.

Esto podría no darse por sentado luego de que se captó a varios jugadores en el palenque de las Fiestas de Octubre presenciando el show de Christian Nodal entre los que destacaban Antonio "Pollo" Briseño, Alan Mozo, Santiago Ormeño y Roberto Alvarado.

Este último ha confirmado que no se encontraba en dicho evento, que estaba en su casa y también defendió a sus compañero pues, considera, que no estaban haciendo nada malo.

"No soy yo, yo estaba en mi casa, al rato me va a regañar mi señora, pero no soy yo. Siempre habrá críticas, somos humanos y yo no sabía este tema de las fotos, no estaban haciendo nada malo. Todos saben el compromiso del grupo, veo a los compañeros comprometidos, entrenaron todos, queremos ir a ganar el partido del sábado", aseguró.

Las Chivas Rayadas del Guadalajara arrastran cinco partidos en fila sin conseguir una victoria, han perdido frente a los Tigres, dos veces ante América, contra el Cincinnati FC y en la última jornada de la Liga MX frente a Cruz Azul.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: JUGADORES FUERON CAPTADOS EN PALENQUE PREVIO AL REPECHAJE; DIRECTIVA, MOLESTA CON ACTITUD