Anselmi se rinde ante Romo y su llegada a Cruz Azul: 'Estoy muy contento'

Tras la victoria de La Máquina por 1-0 frente a Mazatlán en el debut del Apertura 2024, Anselmi se mostró satisfecho con el desempeño de sus refuerzos, Jorge Sánchez y Luis Romo.

Especialmente destacó la versatilidad de Romo, quien puede desempeñarse en varias posiciones en el campo de juego.

“Nosotros los entrenadores convivimos con muchas situaciones futbolísticas y extrafutbolísticas, al final uno trata de ocuparse, no preocuparse, y tener la mentalidad y el foco para tomar la mejor decisión posible en cada caso, eso me ayuda a tener el foco en el rival y el plan de partido. Pensamos que Jorge Sánchez podía jugar y nos enteramos horas antes que el tránsfer no había llegado y te trastoca un poco el plan de juego, pero bueno voy a tener que resolver y convivir con estas situaciones. En lo personal estoy muy contento con la llegada de Luis Romo, un jugador que nos va a aportar mucho, que viene de hacer una gran Copa América; me atrevería a decir que fue uno de los puntos más altos de la selección. Traemos un refuerzo de jerarquía que sabe lo que es salir campeón con esta camiseta”, expresó el técnico argentino.

Cabe señalar que Romo estuvo presente en el juego ante los mazatlecos, pero fue desde la tribuna y no tuvo minutos de juego. Mismo caso que Jorge Sánchez, quien no participó en este cotejo con los cementeros. Ambos seleccionados mexicanos podrán ver actividad en las siguientes jornadas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COPA AMÉRICA 2024: ASÍ SE JUGARÁN LAS SEMIFINALES DEL TORNEO