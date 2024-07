Carlos Reinoso tunde a Jorge Sánchez por llegar a Cruz Azul: 'Gente fracasada'

Carlos Reinoso, ícono del futbol mexicano y de las Águilas del América, ha expresado su descontento con el regreso de Jorge Sánchez a la Liga MX para unirse a Cruz Azul. En una intervención en el programa Línea de 4 de TUDN, Reinoso calificó este retorno como un fracaso que no merece ser celebrado.

Reinoso, conocido por su éxito con América, donde se convirtió en una leyenda tras llegar en 1970 y nunca regresar a su Chile natal, contrastó su experiencia con la de Sánchez.

“No me gustan los regresos, no me gustan los fracasos, no me gusta la gente fracasada que regresa a un lugar cómodo… a mí los fracasos no me gusta que el futbol mexicano los aplauda, para mí, este chico (Jorge Sánchez) fue a Europa y fracasó, por eso regresa”.

Jorge Sánchez, quien fue campeón con América, pero también señalado por muchos aficionados por la derrota en la Final del Apertura 2019 contra Monterrey, dejó el club en 2022 para unirse al Ajax y luego fue prestado al Porto. Sin embargo, su desempeño no logró destacar en estos equipos, lo que culminó en su retorno a la Liga MX dos años después.

Reinoso comparó esta situación con su propio camino en el futbol: “Yo jugué futbol y nunca regresé a mi tierra, y hasta el día de hoy no regreso a mi tierra”.

