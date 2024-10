Chaco Giménez criticó a Cruz Azul tras victoria ante Puebla: "Le alcanza por el rival"

A pesar de que le bastó para asegurar Play-in, a Christian 'Chaco' Giménez no le gustó la victoria de Cruz Azul este viernes ante Puebla y consideró que fue uno de los peores partidos en la era de Martín Anselmi.

En el análisis del programa de La Última Palabra, Giménez consideró que no se vio la superioridad de un equipo que en la tabla de posiciones tenía una ventaja de 17 puntos. "Venía haciendo las cosas bien, no le quito mérito a lo que hizo hoy, pero le sacaba 17 puntos a Puebla".

"La verdad que hoy no me gustó Cruz Azul; con las limitantes de Puebla no puede ser que un equipo tenga 11 puntos”, mencionó Gimenez, quien además consdieró que jugando de esa manera no puede alcanzar el título.

“Hoy no me gustó, no me gustó para nada; sí juegan bien, sí la propuesta no cambia, pero no me gustó para nada. Le alcanza para ganar, pero también es por el rival”, finalizó el exfutbolista.

A pesar de las fallas en el accionar, Cruz Azul llegó a 31 puntos y gracias a la derrota de Necaxa ante Tijuana se convirtió en el primer equipo clasificado a Play-in.

