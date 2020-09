Cruz Azul: 'Cabecita Rodríguez es de los mejores jugadores que he dirigido', afirmó Siboldi

Jonathan Rodríguez encabeza la lista de goleadores del Apertura 2020 con 10 goles, mismos que han significado puntos importantes para Cruz Azul en el torneo.

Para Robert Dante Siboldi, técnico de La Máquina, el 'Cabecita' es un hombre clave en su esquema y ha sido uno de los mejores jugadores que ha tenido bajo su mando.

"He tenido grandes jugadores que me ha tocado dirigir, Jona es uno de los mejores. Es un gran jugador y sensacional muchacho. Está motivado y quiere trascender en lo individual y lo colectivo. Esperemos que se mantenga así", aseguró el estratega uruguayo en entrevista para WRadio.

Dada la relevancia de Rodríguez en el conjunto celeste, Siboldi desea que se mantenga en el equipo a pesar de que pueda tener algunas ofertas en el Viejo Continente.

"Ese es un problema grave para Jaime Ordiales, por suerte no me toca renovar al futbolista (Jonathan Rodríguez). Si lo mejor para él es jugar en Europa y si beneficia a ambas partes, pero si no llega eso él seguirá en el club", comentó.

NO SE COMPARA CON EL PIOJO

De cara a una edición más del Clásico Joven entre Cruz Azul y América, Robert Dante Siboldi no se quiso comparar con su colega y rival del próximo domingo, Miguel Herrera.

"Nos llevamos muy bien, tengo admiración por su trayectoria. En todos sus equipos ha sido protagonista, yo no me puedo medir con él", confesó el uruguayo.

