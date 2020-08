Cruz Azul: Cata Domínguez relató su sufrimiento tras padecer Coronavirus

Julio César Domínguez pasó difíciles momentos, luego de que sufriera de neumonía como secuela de padecer Covid-19 y que lo tuvo varios días en el hospital.

El central recordó que fue fácil detectar la enfermedad debido al constante entrenamiento, pero con el pasar de los días su condición comenzó a empeorar.

“Cómo somos atletas de alto rendimiento no te das cuenta, pasan los días y no te das cuenta pero a mí me quedaron residuos de la infección y me agarró una bacteria durante esa semana con las lluvias qué fue lo que me dio la neumonía estuve 6 días hospitalizado pero estoy bien”, comentó.

El regreso a los entrenamientos fue complicado ya que perdió peso, además de que le costaba trabajo respirar, pero gracias al preparador físico se encuentra recuperado, aunque deberá continuar con cuidados especiales.

“Fui de menos a más, al principio me costaron los entrenamientos, lo estuve haciendo aparte una semana prácticamente, fueron casi nueve días que estuve acostado. Sí cuesta un poco más que nada en el aspecto de la fuerza porque pierde uno peso, con la preparación física que tuve pude mantenerme bien y si un poquito de ahogo que me dijo el neumólogo que era normal por el oxígeno, pero ya me he sentido muy bien y tener mucho cuidado en el aspecto de los climas fríos y la lluvia”, mencionó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL RECONOCE POR PRIMERA VEZ SU COMUNICACIÓN CON DISIDENTES DE LA COOPERATIVA