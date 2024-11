¿Definidos los Cuartos de Final? Ticketmaster 'reveló' la fecha y hora le juego de Vuelta de Cruz Azul

A pesar de que aún falta un partido de Play-In para definir los Cuartos de Final, ya se habría revelado el horario y fecha del encuentro de Vuelta de Cruz Azul, o al menos así lo hizo saber Tickermaster.

Este domingo Tijuana y Atlas se enfrentan en el Estadio Caliente para definir quién será el último equipo en la Liguilla. El ganador de este enfrentamiento recibirá a Cruz Azul entre semana ya que se calificaría en el último puesto.

Ahora, la Liga MX está esperando el resultado en la Frontera para definir los horarios y fechas de los partidos tanto de Ida como de Vuelta de los Cuartos de Final, sin embargo, Ticketmaster se habría adelantado a la liga.

La boletera encargada de ofrecer las entradas del conjunto cementero reveló que el partido de Vuelta se llevaría a cabo el sábado 30 de noviembre a las 17:00 horas del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En caso de que esta fecha y horario sea correcta, significaría que Cruz Azul jugaría la Ida el miércoles ya sea en Tijuana ante los Xolos o en Guadalajara ante Atlas.

Los juegos Rayados vs Pumas, América vs Toluca y Tigres vs Atlético de San Luis aún no tienen fecha ni horario.

