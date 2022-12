Erik Lira previo al CL23: 'En Cruz Azul apuntamos a ser campeones, no hay otra cosa'

Tras quedar en deuda el torneo pasado al no conseguir su décimo campeonato, de cara al Clausura 2023, Cruz Azul tiene claro su objetivo para esta competencia y con altas expectativas está listo para pelear por el título, pues lograron cerrar bien la competencia, pero no se pretendía.

"No hay otra cosa, nosotros estamos apuntando a eso: ser campeón o fracaso. Cruz Azul tiene que apuntar a eso, es lo que queremos y vamos a trabajar en eso. Estamos muy unidos y mentalmente estamos muy fuertes", comentó en conferencia de prensa Erik Lira.

De este modo, el mediocampista celeste aseguró que La Máquina ha dado su máximo esfuerzo durante esta pretemporada para arrancar de la mejor manera el siguiente semestre, pues un equipo como Cruz Azul merece pelear en los primeros lugares.

"Expectativas muy altas como siempre. Estamos en deuda con todos y lo que queremos es desde que empiece el torneo levantar la mano. No tenemos pretexto para ser campeones", indicó.

El exjugador de Pumas fue muy contundente con lo que buscan los comandados por Raúl Gutiérrez, quienes aprovecharán que el próximo Clausura 2023 se jugará con normalidad y tendrán más tiempo para preparar cada encuentro, el cual jugarán como si fuera una final.

“Hemos sacado mucho provecho, tiempo de trabajo largo, las expectativas son muy altas como siempre. Si no eres campeón es un fracaso; no tenemos ningún pretexto para no ser campeón", concluyó.

